Россияне начали использовать дроны "Гербера" не только для разведки, а также для атак. Один из таких БПЛА приземлили пограничники бригады "Стальной кордон".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Россия изменила тактику использования "Гербер"?

Пограничники зафиксировали изменение тактики применения вражеских БПЛА типа "Гербера". Если раньше эти дроны в основном использовались для ведения разведки или как фальш-цели, то теперь все чаще они имеют боевую нагрузку.

Пограничники бригады "Стальной кордон" приземлили один из таких дронов почти без повреждений,

– отметили в ГПСУ.

Сбитый российский дрон "Гербера" / Фото ГПСУ

В связи с таким коварным применением дронов защитники призывают граждан быть максимально внимательными. Если вы все же заметили подобный объект – не приближайтесь к нему. Вместо этого стоит сразу сообщить спасателям ГСЧС или полиции.

К слову, такой дрон заметили в небе вблизи Вильнюса в Литве. Жители снимали его, пока он летел над страной-членом НАТО.

Ранее сообщалось, что в Сумской области взрывотехники зафиксировали дроны, которые оснащены кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3. Эти мины содержат магнитный детонатор и могут быть использованы для совершения терактов на автодорогах.