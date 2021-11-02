В Германии автомобиль въехал в группу школьников: погибла маленькая девочка
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В федеральной земле Гессен в Германии 30-летний водитель намеренно въехал в группу школьников. В результате 8-летняя девочка погибла, еще двое детей получили тяжелые травмы.
Ужасный инцидент произошел в Германии еще 28 октября. Там мужчина на автомобиле въехал на улице в группу детей.
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Мужчина въехал в толпу учащихся
В Северном Гессене 30-летний злоумышленник въехал в группу учащихся младшей школы. Местные СМИ пишут, что он сделал это намеренно.
В результате наезда 8-летняя девочка скончалась на месте, еще двое детей – 7 и 8 лет – получили тяжелые травмы.
Злоумышленник – в психбольнице
После наезда на детей мужчину поместили в психбольницу. Кроме того, 1 ноября прокуратура Касселя приступила к расследованию убийства.Обратите внимание! Недавно в американском штате Техас в ходе соревнований Airport Race Wars 2 участник въехал в толпу зрителей. В результате трагического инцидента погибли 2 ребенка. Еще несколько человек получили тяжелые травмы, их госпитализировали.