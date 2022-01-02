В Германии допускают остановку "Северного потока-2": назвали условие

В Германии представитель "Зеленых" заявил, когда запуск "Северного потока-2"стоит поставить под вопрос. В частности речь идет о случае нового вторжения Кремля в Украину.

Такого мнения придерживается представитель "Зеленых" Омид Нурипур, претендующий на пост главы партии. Об этом он заявил местным СМИ.

К теме Путин подтвердил, что "Северный поток-2" является шантажом, – премьер Польши

В Германии назвали условие незапуска "СП-2"

Если Россия вторгнется в Украину, то, разумеется, "Северный поток-2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос,

– убежденный Нурипур.

Политик вспомнил, что его партия всегда выступала против российского проекта. Однако заметил, что теперь газопровод трудно остановить потому, что он уже построен и речь идет только о сертификации.

"Мы будем соблюдать законодательство. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к выводу, что нет правовой основы для его запуска, то газ по нему не потечет. Если же правовая основа есть, то "Северный поток-2" будет запущен", – подытожил представитель "Зеленых".

Последние новости по "Северному потоку-2"

Россия построила газопровод "СП-2" в обход Украины. 16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "СП-2". Причина – необходимость реорганизации в соответствии с немецким законодательством.

В тот же день польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что рассмотрение заявки на сертификацию российского газопровода приостановили из-за принятия их позиции. Там добавили, что это только "первый шаг".

30 декабря вице-канцлер Германии Роберт Хабек поддержал решение не вмешиваться в утверждение "СП-2". Он не отрицал, что проект могут остановить в случае агрессии России.

До этого эксперт, комментируя разговоры Джо Байдена и Владимира Путин, заявил, что администрация Байдена старается не давать четких месседжей стратегии деятельности и скорее гибридно запутывать своих оппонентов.

Несмотря на это, стратегическая цель Штатов – это остановка "Северного потока-2", ограничение потенциала будущей российской агрессии и усиление восточного фланга НАТО.

Правительство Германии готово заблокировать "Северный поток-2" – смотрите видео