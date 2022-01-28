В Германии исключают поставки летального оружия Украине

28 января 2022 , 15:05
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Источник:

24 канал

Правительство Германии полностью исключает поставки летального вооружения в Украину. Говорят, что экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.

Конфликт можно урегулировать только дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции.

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Однако Хебештрайт добавил, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее политические и экономические последствия. Чиновник подчеркнул, что от России требуют внести вклад в деэскалацию.

В принципе действует правило: в кризисные районы нет. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину.
– сказал Хебештрайт.

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Обратите внимание! Также в Германии раздаются дерзкие заявления об Украине. К примеру, глава Военно-морских сил Кай-Ахим Шенбах сказал, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После этого он ушел в отставку.

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Автор: Ольга Музика