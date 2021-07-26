В Германии 82-летний мужчина пожертвовал миллион евро пострадавшим от наводнений

Житель немецкого города Мюнстер – 82-летний Хорст Эшлер – пожертвовал более миллиона евро пострадавшим от масштабных наводнений. Кроме того, мужчина призывал свой любимый футбольный клуб "Бавария" последовать его примеру.

Эшлер признался, что решил пожертвовать деньги, когда осознал, сколько страданий принесла людям стихия.

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Это для людей, которые потеряли все. А мне пока хватает денег, чтобы завтра купить себе хлеб,

– заявил мужчина.

Эшлер обратился к "Баварии"

На протяжении многих лет Эшлер является поклонником футбольного клуба "Бавария". В то же время после наводнений мужчина раскритиковал любимую команду. Он отметил, что игроки недостаточно помогают пострадавшим.

"Не скупитесь. Я знаю, что вы регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас вам нужно открыть свой кошелек снова", – отметил Эшлер.

Реакция "Баварии"

Уже через день после призыва Эшлера футбольный клуб анонсировал благотворительный матч в городе Гельзенкирхен в регионе Северный Рейн-Вестфалия (он сильно пострадал от наводнений).

Эшлера в пресс-релизе не вспомнили. В то же время "Бавария" пообещала передать все вырученные деньги (в любом случае не меньше миллиона евро) пострадавшим от страшного ненастья.

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