Германия становится лидером: почему в Берлине начались разговоры о прекращении помощи Украине

Некоторые политики в Германии говорят, что необходимо прекратить помощь Украине. Государство становится политическим лидером в Европе, поэтому там проходят разного рода дискуссии. Однако Берлин продолжит поддерживать Киев.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, также Германия переосмысливает свою политику относительно России и других стран.

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Политические процессы в Германии

Михаил Подоляк отметил, что Германия сегодня понимает свою ответственность как страна-лидер европейского сообщества. Если раньше государство было выраженным экономическим лидером в Европе, то сейчас оно берет на себя и политическое лидерство.

Кроме того, сейчас Германия пересматривает политику, которую она в течение последних 20 лет проводила относительно России и других стран. Из-за этих факторов в государстве продолжаются разные дискуссии среди политических сил.

Поэтому в Германии проходят очень хорошие процессы. Трансформация политической системы становится более объективной, лидерской, активно реагирует на имеющиеся вызовы. Я не вижу никаких рисков, что Германия займет другую позицию по помощи Украине. Очевидно, что если Россия сохранится в таком же виде, это будет трагедия для Европы, в частности, для Германии,

– считает он.

Подоляк о позиции Германии: смотрите видео

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