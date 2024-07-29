Нас не запугаешь, – в Германии отрегулировали на ядерные угрозы Путина

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину не удалось запугать Германию из-за планов США разместить на территории страны дальнобойные ракеты Tomahawk.

Ранее правительства США и ФРГ договорились, что Соединенные Штаты разместят крылатые ракеты Tomahawk в Германии. В зависимости от типа эти крылатые ракеты имеют дальность полета до 2500 километров. В России это решение вызвало настоящую панику.

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Германию не пугают угрозы Путина

В своей речи в воскресенье, 28 июля, Путин сказал, что этот шаг рискует спровоцировать "ракетный кризис" в стиле холодной войны. Он также угрожал, что Россия "будет вынуждена" отменить "односторонний мораторий" на размещение ударных средств малого и среднего радиуса действия в Европе.

Однако Германию не сдерживают угрозы кремлевского диктатора.

Нас не запугать такими заявлениями,

– заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Себастиан Фишер.

По его словам, ракеты средней и малой дальности "уже давно были разработаны и развернуты" Россией. Страна-агрессор уже много лет пополняет запасы своих вооружений и ведет войну против Украины. Поэтому Берлин должен на это отреагировать.

К слову, ранее на решение США отреагировал также пресс-секретарь Путина Песков. Он отметил, что развертывание американских ракет в европейских странах превратит их в "потенциальные жертвы".