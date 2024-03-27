В Германии возле Лейпцига перевернулся автобус FlixBus: есть по меньшей мере 5 погибших

В Германии произошло дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без жертв.

Известно о по меньшей мере пятерых погибших и есть также и раненые. Авария произошла на автомагистрали возле города Лейпциг на востоке Германии.

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Автобус FlixBus поворачивал направо

Транспортное средство двигалось по оживленному автобану A9, прежде чем упасть на бок. Автобус ехал из Берлина с двумя водителями и 53 пассажирами и направлялся в Нюрнберг по дороге в Цюрих, подтвердила компания.

Официальные лица земли Саксония выразили соболезнования родным и близким жертв.

В компании сообщили, что авария произошла около 10:00 (09:00 по Гринвичу) на A9, автомагистрали с севера на юг от Берлина до Мюнхена. В момент аварии на перекрестке возле аэропорта Лейпциг/Галле, к северо-западу от города, служебный автобус 107 ехал два часа на юг.

К счастью, в ДТП не были задействованы другие транспортные средства.

Точные обстоятельства аварии еще не известны,

– говорится в заявлении компании, добавляя, что междугородние услуги осуществляются от имени FlixBus.

На место происшествия вызвали кареты скорой помощи и вертолеты. Местным больницам приказали подготовиться к чрезвычайной ситуации. Обе проезжие части на автобане были закрыты возле развязки Schkeuditzer Kreuz. Спасательная операция продлится до вечера.

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