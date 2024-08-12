В Германии заявили, что Украина может использовать переданное оружие, как считает нужным

На фоне событий в Курске в Германии сделали несколько заявлений, касающихся использования Украиной западного оружия. Спикер Министерства обороны ФРГ Арно Коллац заявил, что Украина "свободна в выборе возможностей".

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер говорил об увеличении поставок Киеву танков Leopard 2. Он не привел ни детали, ни количество, но намекнул, что это связано именно с событиями в России.

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Позиция Германии по передаче оружия

После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие... Нет никаких препятствий, значит Украина свободна в выборе возможностей,

– так сказал Арно Коллац.

Из его слов следует, что оружие, предоставленное Германией, может быть использовано так, как Киев считает нужным и правильным. Но чиновник подчеркнул, что Украина должна придерживаться международного права.

В то же время в ФРГ не видят проблем с законностью действий на территории Курской области, ведь международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора. Так что это не предусматривает каких-то специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером.

Однако, судя по всему, об использовании дальнобойного оружия речь не идет. Спикер назвал это "другим, политическим вопросом".

Также выступил заместитель спикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер. Он заявил, что Берлин интенсивно консультируется с ближайшими союзниками и с Киевом по "специфическим вооруженным системам", которые использует Украина.

Оценок тому, что происходит на Курщине, он не предоставил, мол, военная ситуация постоянно меняется, а с места событий поступают "противоречивые и иногда намеренно сфальсифицированные новости".