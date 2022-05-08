В Германии сомневаются, что Шольц поедет в Украину в ближайшее время

Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца навестить Украину 9 мая. На это уже отреагировали в правительстве Германии.

В ближайшее время канцлер Германии не поедет с рабочим визитом в Украину. Такое мнение высказали министр финансов Кристиан Линднер.

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Почему Шольц не приедет в Украину

Линднер подчеркнул, что канцлер с уважением относится к приглашению президента Украины. Однако такая поездка требует соответствующих мер безопасности. Их невозможно организовать в короткие сроки, поэтому Шольц и не приедет в Киев в ближайшее время, то есть 9 мая.

Канцлер решает сам. Я знаю, что он всегда тщательно взвешивает свои решения с разных точек зрения,

– подчеркнул министр.

Напомним, украинский лидер подчеркнул, что визит Шольца в Украину 9 мая стал бы "мощным политическим шагом".

Ранее Шольц говорил, что не может приехать в Киев, потому что первым это, мол, должен сделать президент Германии Франк-Вольтер Штайнмайер. Сам германский президент говорил, что ему отказали в визите в Украину. Однако Зеленский это опроверг и отметил, что не получал никаких запросов от Штайнмайера.

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5 мая Шольц поговорил по телефону с главой Белого дома Джо Байденом. В итоге этого разговора политики отметили, что не признают захваченные украинские территории русскими.

Канцлер заверил, что пока война в Украине не закончится, мир не отменит санкции, введенные против России.

По словам Шольца, Европейский Союз будет поэтапно отказываться от российской нефти и сокращать импорт газа. Этот процесс продлится до конца года. В то же время российские угли планируют перестать закупать уже летом.

Власти Берлина запретили проводить мероприятия с украинской символикой 8 – 9 мая. Это возмутительное решение осудил посол Украины Андрей Мельник. Он назвал его "пощечиной украинцам". После этого немцы разрешили украинские флаги, однако лишь на 1 час 9 мая.

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