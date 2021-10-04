В Германии состоялись первые переговоры о правительственной коалиции

Четыре основные партии, которые получили на выборах в Германии больше всего голосов, начинают официальные переговоры о коалиции. Немецкие социал-демократы заявили, что готовы перейти к трехсторонним коалиционным переговорам с "Зелеными" и свободными демократами.

Переговоры начались через неделю после парламентских выборов. Договариваться придется из-за того, что решительного лидера избирательной гонки не было.

Кстати Выборы в Бундестаг партия ХСС назвала главного кандидата на кресло канцлера

Варианты коалиции в Германии

Левоцентристские социал-демократы встретились с неолиберальными Свободными демократами в воскресенье. Впоследствии на переговоры они пошли с зелеными.

Занявшие третье место на выборах "Зеленые" и ФДП, которые заняли четвертое место, уже встретились для переговоров. В СМИ их называют "партиями королей", так что за их участие в коалиции начинается борьба.

Левоориентированные Зеленые заявили о своем преимуществе коалиции с СДПГ, тогда как ФДП предпочтет правительство, возглавляемое консерваторами. Молодежное крыло Партии Зеленых выразило полное неприятие любого варианта формирования коалиции с ХДС. Опросы показывают, что избиратели предпочитают коалицию СДПГ со Свободными демократами и "Зелеными".

Результаты боров в Германии: главное