В Германии задержали россиянина: подозревают в шпионаже

Правоохранительные органы Германии задержали гражданина России по подозрению в работе на российские спецслужбы. Он работал в немецком университете.

Что известно о русском шпионе

По информации Генпрокуратуры Германии, подозреваемый Ильнур Н в период с октября 2020 года до июня 2021 года минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки.

Интересно Москва повышает ставки, – Казарин допустил, на что готова Россия ради уважения Запада

Кроме того, по информации службы, он как минимум 2 раза в встречах передавал информацию из университета. За это россиянин получал деньги наличными.

Правоохранители провели обыски

В Генпрокуратуре сообщили, что органы уже провели обыски в доме подозреваемого, а также по месту его работы в университете. Однако, подробности и результаты обысков пока остаются необнародованными.

Задержали российского шпиона: последние новости

В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже и выслали из страны.

В Италии 31 марта задержали российского военного и его сообщника из-за шпионажа.