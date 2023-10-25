Хотел переехать грузовиком митинг в поддержку Израиля: в Германии задержали экс-члена ИГИЛ

Немецкая полиция предотвратила теракт, который исламист планировал осуществить на одном из еврейских мероприятий. Разоблачить злоумышленника удалось благодаря данным от иностранной разведки.

Правоохранители города Дуйсбург задержали мужчину по имени Тарык, готовившего теракт на произраильском митинге в Северном Рейне-Вестфалии. Оказалось, что он ранее отбывал наказание в тюрьме за участие в ИГИЛ.

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Мечтал "стать мучеником"

О намерениях террориста переехать грузовиком митинг в поддержку евреев стало известно благодаря информации, предоставленной иностранной разведкой. Так, она сообщила, что Тарык был бывшим членом террористической исламской группировки ИГИЛ. В 2013 году он уехал из Турции в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. За это в 2017 году в Дюссельдорфе злоумышленник получил 5 лет тюрьмы.

Кроме того, в соцсетях мужчина рассказывал о своем желании стать "мучеником". Также он пел дифирамбы террористу, недавно убившему в Брюсселе двух граждан Швеции.

Полиция проводит обыски и ищет вероятных исламистских сообщников.

Застрелил двух шведов перед футбольным матчем

Тарик, мечтавший протаранить митинг в поддержку Израиля, похвалил другого террориста, совершившего теракт в центре Брюсселя 16 октября. Это произошло вечером примерно в 19:15 по местному времени. Тогда на площади Сентелетт, расположенной недалеко от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, раздались выстрелы.

Мужчина под крик "Аллаху Акбар" застрелил двух шведских футбольных фанатов. Самого стрелка ранили правоохранители. Впоследствии он скончался в реанимации.

Убийцей двух человек оказался 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэ. Он называл себя членом ИГИЛ и "моджахедом, борющимся за дело Бога". С 2019 года он проживал в Бельгии. Здесь его подозревали в контрабанде людей, однако вину доказать не смогли.

В полиции считают, что стрельба не связана с войной Израиля и ХАМАС. В СМИ предполагают, что Абдесалем мог "мстить" за сожжение Корана, которое произошло еще несколько месяцев назад.