В Германии захотели официальных извинений от Украины из-за отказа принять Штайнмайера

Глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман возмущена "отношением Украины" к немецким высокопоставленным чиновникам. Она захотела официальных извинений от украинского посла Андрея Мельника.

По словам немецкого политика, наша страна после "резких высказываний" украинского дипломата не может ожидать визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. Об этом Штрак-Циммерман заявила в комментарии немецкому изданию Funke.

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Заявление Штрак-Циммерман по Украине

Недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на отказ канцлера Олафа Шольца приехать с визитом в Киев после того, как Украина отказала в посещении президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Украинский дипломат заявил, что в этой ситуации "играть в обиженную ливерную колбасу – как-то не очень по-государственному".

Такие слова возмутили главу Комитета Бундестага по вопросам обороны Штрак-Циммерман, и она потребовала официальных извинений от украинского посла.

Возможно, уважаемый господин Мельник, стоит просто сначала извиниться перед президентом (Германии – ред. 24 канал), а затем вежливо пригласить канцлера Шольца приехать. Это реально, и могло бы действительно принести положительный результат,

– заявила немецкая политика.

Вместе с тем другой нардеп Бундестага Иоганнес Фогель не поддержал мнение Штрак-Циммерман по этому вопросу. В комментарии телерадиовещателям RTL и NTV он подчеркнул, что резкие высказывания Андрея Мельника понятны, ведь нужно учитывать актуальную ситуацию в Украине.

Украина и ее власть сейчас переживают агрессивную войну, в том числе ужасные военные преступления. Поэтому у меня есть понимание такой эмоциональности,

– подчеркнул Фогель.

Немецкий нардеп считает, что именно поэтому не стоит слишком зацикливаться на заявлениях украинского посла или так резко реагировать на отказ принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Последние новости из Германии о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции до тех пор, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. При этом "навязывание условий" этого мира со стороны Москвы в сложившейся ситуации не сработает.

Вместе с тем Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Отмечается, что государство намерено избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.

Ранее ФРГ назвала "абсурдной пропагандой" сравнение Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.

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