В Германии заявили о необходимости перезагрузить нормандский формат

Энтони Блинкен и Гайко Маас обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Немецкий дипломат заявил о необходимости перезагрузки нормандского формата.

Об этом глава МИД Германии сообщил во время совместного с госсекретарем США брифинга 23 июня.

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Перезагрузка нормандского формата

Гайко Маас, обсуждая урегулирование ситуации на Донбассе с Энтони Блинкеном, отметил необходимость новой динамики нормандского формата.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский говорил о присоединении Соединенных Штатов Америки к обсуждению вопроса по Донбассу.

в то же время глава государства предлагал расширить нормандский, добавив к нему еще и Британию и Канаду.

Визит Зеленского в США: что известно

Во время телефонного разговора 7 июня Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США.

Дмитрий Кулеба заявил, что визит, который запланировали на июль, может многое изменить в отношениях двух стран.

Главной темой поездки станет привлечение Штатов к процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Леонид Кравчук положительно оценил идею присоединения США в урегулирование ситуации на Донбассе . По его словам, окончательное решение Штаты могут принять по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

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