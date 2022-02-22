В Германии заявили, что "Северный поток-2" заморожен, – СМИ
Источник:"РИА-Новости"
В немецком МИД заявили, что "Северный поток-2" заморожен. Это сделали после признания Россией боевиков на Донбассе.
Такую информацию обнародовали вечером 22 февраля российские СМИ. В то же время официального подтверждения или упоминаний в местных СМИ пока нет.
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Российское издание "РИА-Новости" пишет, что заявление по поводу "Северного потока-2" Бербок сделала перед неформальной встречей глав МИД Евросоюза в Париже. Немецкая министр подчеркнула, что Москва должна почувствовать последствия своих действий. Речь идет о решении признать боевиков на Донбассе и официально ввести на оккупированные территории свои войска.
"На протяжении последних дней мы с международными партнерами подготовили пакет санкций, которые оформляем сейчас. Речь, в частности, об индивидуальных, финансовых и экономических ограничениях", – отметила глава ведомства.
Вдобавок к этому немецкое правительство заморозило "Северный поток-2". Мы всегда говорили, что "Северный поток-2" – это тоже часть мероприятий,
– отметил Бербок.
Что этому предшествовало
Ранее в этот день Германия объявила, что останавливает сертификацию российского "Северного потока-2". Министерству экономики страны уже дали соответствующие поручения, объяснил Олаф Шольц. В украинском МИД поблагодарили за такой шаг. Теперь россияне угрожают Европе газом за 2 тысячи евро из-за остановки "Северного потока-2".Обратите внимание! Ранее в Берлине объяснили, что не намерены платить компенсацию, если "Северный поток-2" не сертифицируют.