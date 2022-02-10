Германия до сих пор молчит на запрос Эстонии по поставке гаубиц для Украины

В Эстонии заявляют, что до сих пор в ожидании официального ответа Германии о предоставлении Украине оружия. Речь идет о 122-миллиметровых гаубицах немецкого производства.

Для Эстонии очень важно помогать Украине всеми возможными способами. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

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Мы считаем очень важным помогать Украине всеми возможными способами. Эстония готова предоставить оружие и боеприпасы, чтобы помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии,

– подчеркнула она.

Соответствующий запрос от Эстонии поступил еще 21 января. В СМИ тогда появлялась информация о том, что Германия якобы отказала.

Германия отказывается поставлять оружие для Украины

В Германии по-разному объясняют свою позицию по поставке оружия для нашего государства. Мол, не хотят обострять конфликт и вообще не поставляют оружие в регионы кризиса. Такая позиция всегда была.

Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с немецкой коллегой якобы пришел к компромиссу по вопросу оружия. Решили больше внимания уделять тому, что в силах Германии. Страна неоднократно отмечала, как поддерживала наше государство, в частности, финансово.

Также против России могут ввести ряд санкций из-за агрессии в отношении Украины. В Германии уверяли, что в этом случае готовы заплатить цену. Даже говорилось о готовности остановить "Северный поток-2".

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