Есть то, о чем не говорят: почему Германия до сих пор не передала TAURUS

17 января Бундестаг провалил голосование за предоставление Украине дальнобойных ракет TAURUS, крайне необходимых Силам обороны для ударов по агрессору. Впрочем, есть основания ожидать, что западные партнеры Киева еще смогут удивить Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу в эфире программы "Топтема" рассказал военно-политический обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он намекнул, что предоставление Украине новых ракет может совпасть с получением западной авиации.

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Почему Германия тянет из TAURUS

Ракеты TAURUS очень похожи по своему функционалу на Storm Shadow и SCALP, но они напрямую не интегрируются с украинскими фронтовыми бомбардировщиками Су-24. Соответственно, возникает вопрос о том, какой смысл в этих ракетах, если у Украины нет достаточного количества платформ для их запуска.

"Лучшей платформой для TAURUS является либо Eurofighter Typhoon, либо... Saab Gripen. А Saab Gripen – это именно тот самолет, о котором Швеция недавно заявила, что она не прочь нам его передавать", – заметил военный обозреватель.

И это отнюдь не случайные слова, ведь еще в 2023 году в СМИ появились сообщения о том, что группа украинских летчиков прошла ознакомительную подготовку на Gripen. Тогда эту подготовку подавали как ознакомление с общей эргономикой самолета, которая позволила бы пилотам быть более подготовленными к F-16.

"Архитектура и концепция западных самолетов Saab Gripen и F-16 действительно очень похожи. Похожие кокпиты, похожая эргономика... Но все же, (стоило ли – 24 Канал) тратить несколько месяцев для того, чтоб привыкнуть к кокпиту Gripen? Почему же тогда (украинских пилотов – 24 Канал) не отправили, например, в Румынию или Испанию для такой подготовки?" – спросил Коваленко.

Эти сообщения заставляют задуматься о том, что страны Запада могут провернуть "многоходовку" и обеспечить воздушные силы самолетами, которые лучше всего подходят для использования европейских авиационных ракет.

Что известно о TAURUS и предоставлении дальнобойных ракет