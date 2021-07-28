По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"

28 июля 2021 , 12:13
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Источник:

Офис Президента

В Германии заявили о готовности провести консультации по "Северному потоку-2". Их инициировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом заявил представитель МИД Германии Маттиас Люттенберг. Он встретился с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой.

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Германия поддерживает суверенитет Украины

Жовква рассказал представителю МИД Германии о позиции Украины по строительству "Северного потока-2". Также он отметил связанные с ним острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы.

В то же время Люттенберг отметил, что позиция Германии по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной. Также он заявил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по газопроводу.

Справка. МИД Украины инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Ведомство 21 июля направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

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Что этому предшествовало

  • США и Германия 21 июля договорились по газопроводу "Северный поток-2". В частности, Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
  • Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что завершение строительства "Северного потока-2" снизит уровень безопасности в Европе и побудит Россию к агрессивным действиям.
  • Европарламент выступил с заявлением, в котором раскритиковал соглашение Джозефа Байдена и Ангелы Меркель по "Северному потоку-2".
  • По словам советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, в случае запуска газопровода Украина будет терять 1,5 миллиарда долларов.
Автор: Тетяна Кійовська