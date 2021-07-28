По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"

В Германии заявили о готовности провести консультации по "Северному потоку-2". Их инициировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом заявил представитель МИД Германии Маттиас Люттенберг. Он встретился с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой.

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Германия поддерживает суверенитет Украины

Жовква рассказал представителю МИД Германии о позиции Украины по строительству "Северного потока-2". Также он отметил связанные с ним острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы.

В то же время Люттенберг отметил, что позиция Германии по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной. Также он заявил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по газопроводу.

. МИД Украины инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Ведомство 21 июля направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

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