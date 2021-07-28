По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"
Источник:Офис Президента
В Германии заявили о готовности провести консультации по "Северному потоку-2". Их инициировали в Министерстве иностранных дел Украины.
Об этом заявил представитель МИД Германии Маттиас Люттенберг. Он встретился с заместителем руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой.
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Германия поддерживает суверенитет Украины
Жовква рассказал представителю МИД Германии о позиции Украины по строительству "Северного потока-2". Также он отметил связанные с ним острые угрозы безопасности как для Украины, так и для всей Европы.
В то же время Люттенберг отметил, что позиция Германии по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной. Также он заявил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по газопроводу.Справка. МИД Украины инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Ведомство 21 июля направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.
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Что этому предшествовало
- США и Германия 21 июля договорились по газопроводу "Северный поток-2". В частности, Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что завершение строительства "Северного потока-2" снизит уровень безопасности в Европе и побудит Россию к агрессивным действиям.
- Европарламент выступил с заявлением, в котором раскритиковал соглашение Джозефа Байдена и Ангелы Меркель по "Северному потоку-2".
- По словам советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, в случае запуска газопровода Украина будет терять 1,5 миллиарда долларов.