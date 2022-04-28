Германия готова включить "Сбербанк" и нефть в шестой пакет санкций против России, – Bloomberg

Российский "Сбербанк", вероятно, включат в 6-й пакет санкций против России, который готовит Евросоюз. Германия сняла принципиальные возражения по отключению крупнейшего российского банка от системы SWIFT.

До недавнего времени Германия была одной из стран, которая выступала против санкции в отношении "Сбербанка". И теперь, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Германия готова рассмотреть санкции против Сбербанка.

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Отметим, что Украина, Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы отключить Сбербанк и как можно больше российских банков от SWIFT.

Что изменило позицию Германии

Bloomberg пишет, что официальный Берлин был озабочен тем, что санкции против Сбербанка нарушат операции, связанные с энергетикой.

В то же время, в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии. Германия готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Ожидается, что эмбарго на российскую нефть будет в шестом пакете санкций ЕС.

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