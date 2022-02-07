Германия готова заплатить высокую экономическую цену, – Бербок о санкциях в отношении России

Против России могут ввести ряд санкций из-за агрессии против Украины. В таком случае Германия готова заплатить цену.

Западные страны уже скоординировали действия. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала на брифинге, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Понимаем, что на кону – мир в Европе, – Бербок о цели визита в Украину

Бербок: Будут беспрецедентные санкции

Она четко выразилась, что Германия намерена сделать все необходимое, чтобы предотвратить эскалацию.

Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины,

– подчеркнула Бербок.

По ее словам, Германия и Запад готовят ряд жестких мер в отношении России. "Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", – добавила Бербок.

"Мяч – на стороне Москвы"

Об урегулировании ситуации в отношении агрессии России сообщил канцлер Германии Олаф Шольц . Он подчеркнул, что полномасштабное нападение страны-агрессоры будет стоить ей очень дорого.

Глава МИД отметила, что Германия совместно с США и Организацией Североатлантического договора дали письменные ответы, в которых четко говорится, что "мяч на стороне Москвы".

Бербок также подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации против Украины, Россия будет иметь последствия. Германия вместе с партнерами будут четко отвечать. "Мы все сделаем для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация", – сказала министр.

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Позиция Германии относительно агрессии России

Германия выступила против поставки вооружения для нашего государства. Там говорят, что не хотят обострять ситуацию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает политику Берлина "страусиной".

В Христианско-демократическом союзе Германии поддержали "выборочную" поставку оружия. Это якобы усилит сдерживающий эффект.

Страна заявила, что пришлет нашему государству 5 тысяч касок. Однако, как сообщают в СМИ, это решение до сих пор не согласовали.

Из-за позиции Германии другие государства также не могут поставлять нам вооружение. Поэтому Украина в очередной раз призвала не блокировать соответствующие поставки.

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