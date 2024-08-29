Германия готовит "защитный щит" для Украины зимой: Бербок раскрыла подробности

Путин хочет устроить холодную войну для Украины, уничтожив критическую и гражданскую инфраструктуру. Потому Германия готовит новый "защитный щит" для Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне заседания в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Какую помощь предоставит Германия до конца года

Бербок напомнила, что российский диктатор неоднократно и целенаправленно атаковал инфраструктуру тепло- и водоснабжения "с целью заморозить людей зимой до смерти".

Глава МИД отметила, что Германия планирует передать до конца года еще 4 комплекса IRIS-T и продолжит поставку зенитных установок Gepard.

Противовоздушная оборона остается важнейшей вещью, которую мы можем сделать для защиты человеческих жизней в Украине,

– подчеркнула Бербок.

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