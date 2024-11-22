Бундесвер готовится к потенциальной войне с Россией, –СМИ

Россия открыто угрожает всему миру и ставит под угрозу мировую безопасность. Немецкое издание пишет, что его государство готовит военных к потенциальной войне.

В Германии началась масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Документ с инструкциями на 1000 страниц

Эксперты считают, что этот конфликт может оказать на Германию более значительное влияние, чем война в Украине.

Издание пишет, что в армии Германии начали воплощать в жизнь стратегический документ под названием "План операции "Германия".

Он содержит примерно 1000 страниц инструкций на случай боевых действий. В нем есть перечень объектов инфраструктуры, подлежащих особой защите, а также прописаны действия в условиях обороны и кризиса. В случае напряжения на восточном фланге НАТО Германия станет ключевым центром для переброски войск, военной техники, продовольствия и медикаментов.

Особое внимание уделено роли бизнеса. В частности, компаниям рекомендовали обучать сотрудников тому, что может быть полезными в кризисной ситуации, например, управлению грузовиками.

Бундесвер также призывает компании разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая обеспечение автономного энергоснабжения, например, через дизельные генераторы. В Гамбурге уже провели переговоры с представителями торговли, промышленности и сельского хозяйства. Подобные мероприятия организуются по всей стране.

Россия готовится к войне

Подполковник Плишке отметил, что угроза становится реальной уже сейчас. Он напомнил о случаях шпионажа, полеты беспилотников, обнаружение тайников с оружием, а также попытки саботажа и кибератак.

По его словам, Россия активно готовится к войне и может быть готовой к новым нападениям через 4-5 лет.

В ответ на риски сенат Гамбурга усилил антикризисное управление и гражданскую оборону.

В Германии уже прошли первые совместные учения гражданских и военных сил – "Красный шторм Альфа". Они были направлены на защиту портовой инфраструктуры от саботажа. Также на будущее запланированы учения "Красный шторм Браво", которые охватят транспортный и логистический секторы.