У Німеччині почалась масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Документ з інструкціями на 1000 сторінок

Експерти вважають, що цей конфлікт може справити на Німеччину більш значний вплив, ніж війна в Україні.

Видання пише, що в армії Німеччини почали втілювати в життя стратегічний документ під назвою "План операції "Німеччина".

Він містить приблизно 1000 сторінок інструкцій на випадок бойових дій. У ньому є перелік об'єктів інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи. У разі напруги на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.

Особливу увагу приділено ролі бізнесу. Зокрема, компаніям рекомендували навчати співробітників тому, що може бути корисними в кризовій ситуації, наприклад, управління вантажівками.

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. У Гамбурзі вже провели переговори з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.

Росія готується до війни

Підполковник Плішке наголосив, що загроза стає реальною вже зараз. Він нагадав про випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю, а також спроби саботажу і кібератак.

За його словами, Росія активно готується до війни та може бути готовою до нових нападів через 4-5 років.

У відповідь на ризики сенат Гамбурга посилив антикризове управління і цивільну оборону.

У Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил – "Червоний шторм Альфа". Вони були спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. Також на майбутнє заплановані навчання "Червоний шторм Браво", які охоплять транспортний і логістичний сектори.