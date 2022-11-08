Германия и Китай поставили важную точку, – Пионтковский о ядерных угрозах России
В последнее время возможность подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС становится более вероятной. Также с момента оккупации Энергодара Россией остается вероятной угроза катастрофы на Запорожской АЭС.
Действия России на оккупированных территориях, которые могут повлечь за собой экологические катастрофы, – это и есть ядерный терроризм. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Вообще, все, что делает сейчас Россия в Украине – это ядерный, зерновой, энергетический терроризм.
Обратите внимание В Евросоюзе считают, что ядерные угрозы Путина следует воспринимать всерьез
Россия повсюду проигрывает
По его словам, несмотря на свои угрозы и действия, Россия все равно проигрывает повсюду.
Россия наносит большой ущерб украинской инфраструктуре, однако не достигает целей. В то же время ее действия усиливают сопротивление и ярость украинцев,
– считает публицист.
Несмотря на сигналы, что Европа устала от Украины, на самом деле это не так. Напротив, позиция Германии стремительно изменилась на более жестокую к Кремлю.
Колоссальный удар по Путину
Также немцы и китайцы поставили точку в ядерном шантаже России. По итогам визита в Китай канцлера Германии Олаф Шольц вместе с лидером Китая Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.
Высказывание вроде бы нейтральное, но понятно, к кому они обращались. Это колоссальный удар по Путину.
"На саммите G20 на Бали, считаю, что китайцы и американцы вместе также включат эту фразу в коммюнике Большой двадцатки. Это будет еще один "гвоздь" в путинский "гроб", – отметил Пионтковский.
Путин получил колоссальный удар: смотрите видео
Ядерные угрозы Путина: коротко
- Устрашение Кремля по использованию ядерного оружия не повлияют на помощь США Украине. Пентагон продолжит выполнять свои обязательства по оказанию Украине той поддержки, в которой она нуждается.
- Министры иностранных дел G7 поддержали Украину и отвергли обвинения России в том, что Украина якобы работает над созданием так называемой "грязной бомбы".
- Из-за ядерной угрозы России вскоре США разместят новые ядерные бомбы в Европе. Заявление было сделано в преддверии ежегодных ядерных учений НАТО Steadfast Noon. В ответ Россия провела свои ядерные учения.