Германия и Китай поставили важную точку, – Пионтковский о ядерных угрозах России

В последнее время возможность подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС становится более вероятной. Также с момента оккупации Энергодара Россией остается вероятной угроза катастрофы на Запорожской АЭС.

Действия России на оккупированных территориях, которые могут повлечь за собой экологические катастрофы, – это и есть ядерный терроризм. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Вообще, все, что делает сейчас Россия в Украине – это ядерный, зерновой, энергетический терроризм.

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Россия повсюду проигрывает

По его словам, несмотря на свои угрозы и действия, Россия все равно проигрывает повсюду.

Россия наносит большой ущерб украинской инфраструктуре, однако не достигает целей. В то же время ее действия усиливают сопротивление и ярость украинцев,

– считает публицист.

Несмотря на сигналы, что Европа устала от Украины, на самом деле это не так. Напротив, позиция Германии стремительно изменилась на более жестокую к Кремлю.

Колоссальный удар по Путину

Также немцы и китайцы поставили точку в ядерном шантаже России. По итогам визита в Китай канцлера Германии Олаф Шольц вместе с лидером Китая Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.

Высказывание вроде бы нейтральное, но понятно, к кому они обращались. Это колоссальный удар по Путину.

"На саммите G20 на Бали, считаю, что китайцы и американцы вместе также включат эту фразу в коммюнике Большой двадцатки. Это будет еще один "гвоздь" в путинский "гроб", – отметил Пионтковский.

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Ядерные угрозы Путина: коротко