Германия и Великобритания объявят о решении передать Украине танки Leopard и Challenger 2, – СМИ

Воины ВСУ поразили своим героизмом и профессионализмом весь мир. Цивилизованные страны продолжают поддерживать Украину и помогать.

СМИ убеждены, что Германия приблизилась к решению о предоставлении Украине танков Leopard. По состоянию на 13 января страна еще не приняла окончательное решение. В то же время давление на германскую сторону растет.

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Говорится, что Германия примет решение до следующего заседания в формате "Рамштайн". Оно состоится уже 20 января.

Кроме того, Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину боевых танков Challenger 2.

Польша передаст Украине роту танков

Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard. Это произойдет в рамках международной коалиции.

Польша в рамках международной коалиции передаст Украине танки Leopard. Сначала нам нужно выстроить международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции,

– заявил польский лидер.

Заметьте! Адреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований – рассказал, что в настоящее время танки Leopard есть у 13 стран. Часть они могли бы передать украинским воинам.





Какие преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала