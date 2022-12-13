Путин часто "стреляет себе в ноги", – политолог о том, как немцы избавились от газовой зависимости
В Германии наконец-то поняли, что собой представляет Россия – точка невозврата уже пройдена. Немцы говорят, что больше никогда не попадут в энергетическую зависимость от страны-агрессора.
Так, Берлин наконец осознал, что, прежде всего, это огромная угроза их безопасности. Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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Путин помог Германии избавиться от газовой зависимости
Немцы больше не позволят Кремлю "душить" их газом. Итак, даже если режим российского диктатора Владимира Путина упадет, кто бы ни стал во главе России – немцы не будут попадать в энергетическую зависимость от страны-агрессора.
Путин часто "стреляет себе в ноги", то есть проводит политику, которая для него вредна. Он помог немцам избавиться от газовой зависимости,
– отметил политолог.
Путин подорвал "Северный поток-1", а "Северный поток-2" специально оставил частично открытым, надеясь, что немцы "прибегут к нему и попросят газа".
Эйдман рассказал, как немцы избавились от газовой зависимости от России: смотрите видео
Европа больше "не сидит на российской нефтегазовой игле"
У России было множество нелепых планов, как одержать победу. Одним из них было как раз ударить по Германии и Европе "костлявой рукой холода". В Кремле стремились нас "заморозить".
Сейчас очевидно, что это дурацкая идея – цены на газ реально падают и вся Европа больше "не сидит на российской нефтегазовой игле". Кроме тех стран, которые еще по трубопроводам получают газ,
– сказал социолог.
По его словам, Германия уже полностью освободилась от газовой зависимости. Так, в стране строятся новые терминалы для приема танкеров со сжиженным газом. Берлин все рассчитал и никаких "заморозков" не будет, поэтому путинские попытки шантажа потерпели крах.
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- Однако предотвратить это могут возобновляемые источники энергии и повышение энергосбережения. Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сформировать "фонд солидарности" ЕС для привлечения денежных средств для инвестиций в энергетику – используя как деньги ЕС, так и дополнительные источники.
- В ноябре Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай. Однако 8 декабря в Узбекистане резко опровергли любые слухи о таком союзе.