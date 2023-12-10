Однажды Германии, может, придется вести оборонную войну против России, – инспектор Бундесвера

Генеральный инспектор Бундесвера заявил, что они много лет ориентировались на урегулирование международного кризиса. Карстен Бройер объяснил, что его беспокоит, как позиционирует себя президент Владимир Путин.

Также немецкого чиновника волнует, как Россия "вооружается в этот момент". Он сказал, что уже не будет возвращения ко временам, предшествующим полномасштабному вторжению России в Украину.

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Что сказал генинспектор Бундесвера об угрозе войны

Германии нужно привыкнуть к мнению, что "когда-то нам, возможно, придется вести оборонную войну",

– заверил высший по рангу немецкий военнослужащий.

Карстен Бройер ответил на вопрос журналистов, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине.

"Да. И точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя", – заверил генеральный инспектор вооруженных сил Германии.

Кроме того, он заверил, что Бундесвер в течение многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и в настоящее время недостаточно оснащен для "национальной и союзнической обороны".

По словам Карстена Бройера, есть "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными".

Что этому предшествовало