В Германии депутат Бундестага от партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер призвал к временному выходу страны из Оттавской конвенции. Она запрещает использование противопехотных мин.

По словам депутата, Германии необходимо выйти из конвенции из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF.

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Зачем Германии выходить из Оттавской конвенции?

Кизеветтер считает, что из-за агрессивной политики России Германия должна временно приостановить участие в договоре, пока Москва не начнет уважать суверенитет своих соседей. Он отметил, что аналогичные решения приняли другие страны, которые чувствуют угрозу из-за действий восточного соседа.

Политик напомнил, что Россия активно применяет противопехотные мины во время войны против Украины, и хотя Германия не имеет общей границы с Россией или Беларусью, риск остается. В частности, он вспомнил о танковой бригаде Бундесвера, постоянно дислоцированной в Литве, которая, по его словам, может стать мишенью в случае эскалации.

Справка: Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин была принята 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999 году. Она запрещает использование, производство, передачу и хранение противопехотных мин. А также обязывает страны-участницы уничтожить свои запасы.

Вслед за Финляндии, которая уже официально сообщила ООН о своем выходе из конвенции, идентичные шаги сделали также страны Балтии и Польша. Эстония и Литва сообщили об этом в начале лета, объяснив решение обострением ситуации с безопасностью в регионе.