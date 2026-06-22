Германия стягивает войска у границы с Беларусью: перебрасывают тысячи военнослужащих

Германия стягивает войска у границы с Беларусью. Примерно 5 тысяч военнослужащих перебрасывают на территорию Литвы. Они будут готовы воевать и защищать восточный фланг НАТО как минимум до конца 2027 года.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, информирует таблоид Bild.

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Как действует Германия?

По данным издания, к концу 2027 года Германия должна развернуть на территории Литвы полноценную военную бригаду численностью около 5 тысяч военнослужащих. Подготовка необходимой инфраструктуры опережает график почти на 10 месяцев.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас рассказал, что в настоящее время на территориях, где раньше были густые леса, активно возводятся жилые кварталы. Помимо вышеупомянутого, там также сейчас ведется строительство школ, детских садов и медицинских учреждений.

Мы значительно продвинулись в создании инфраструктуры и можем раньше приступить ко второй фазе. Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше,

– говорит чиновник.

По его словам, бригада под руководством генерала Кристиана Хубера будет играть ключевую роль в укреплении НАТО на восточном фланге. В настоящее время на территории Литвы уже дислоцируются около 1,8 тысячи военнослужащих Бундесвера.

В июне немецкие военные принимают участие в учениях в Пабраде, расположенном всего в 20 километрах от границы с Беларусью. Он назвал развертывание сил важной вехой в развитии двусторонних отношений между Вильнюсом и Берлином.

В рамках учений Freedom Shield 45-я танковая бригада отрабатывает взаимодействие с 203-м танковым батальоном из Аугустдорфа и подразделениями 122-го мотопехотного батальона из Оберфихтаха, которые будут передислоцированы в Литву к 2027 году.

К слову, недавно командующий немецкими ВВС генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае нападения России на страну НАТО Берлин готов нанести мощные ответные удары, в частности по Калининграду или Санкт-Петербургу.