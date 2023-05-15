Германия наращивает производственную мощность для обеспечения боеприпасами Украины и НАТО

Германия наращивает производительную мощность военно-промышленного комплекса для решения проблемы обеспечения боеприпасами не только Украины, но и НАТО.

Об этом заявила глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнес Штрак-Циммерманн.

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Германия решает вопросы боеприпасов одновременно для Украины и НАТО

"Вопрос обеспечения боеприпасами не лежит в плоскости обеспечения финансированием, это вопрос производства и он стоит не только перед Германией, этот вопрос актуален по всей Европе. Идет российская агрессия, для производства нужны большие ресурсы и это не так уже просто, Украине нужно действительно много (боеприпасов – 24 Канал), больше чем мы можем производить параллельно", – заявила Мари Агнесс Штрак-Циммерманн.

По ее словам, Бундестаг ищет возможность производить боеприпасы не только для Украины, но и НАТО.

Это не только вопрос Украины, мы сейчас поставляем вам боеприпасы из наших собственных запасов. К большому сожалению, эти запасы никогда не были достаточными, многие люди думали, что живут в раю и ничего никогда не случится. Это позор, что Германия и другие европейские страны реагируют сейчас и не сделали этого в 2014. Но, важно, наконец-то все осознали, что происходит в Украине, а это хорошо не только для вас, но и для нас тоже, для европейской свободы и демократии.

– отметила она.

При этом, по мнению политика, производственная мощность военной промышленности должна быть наращена.

"ВПК производит боеприпасы и любую другую продукцию, когда есть покупатель, который покупает. Армия Германии и других стран, проводила такие закупки, но не в тех количествах, которые нужны нам сегодня. Потому производительная мощность немецкого ВПК наращивается и очень быстрыми темпами", – подытожила Мари Агнесс Штрак-Циммерман.