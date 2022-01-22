Германия не будет поставлять вооружение в Украину, – министр обороны

Германия пока не собирается передавать Украине оружие, даже несмотря на очевидную угрозу российской агрессии. В то же время, Берлин не будет критиковать другие страны за готовность поставлять оружие нашей стране.

Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью спустя несколько дней после того, как Великобритания начала поставлять Киеву противотанковое оружие.

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По словам Кристин Ламбрехт, Берлин пока исключает поставку оружия Украине в противостоянии с Россией.

Мы должны сделать все для деэскалации. Поставки оружия в этом отношении не будут полезны, об этом есть договоренность в правительстве Германии,

– добавила Ламбрехт.

Она подчеркнула, что Германия поддерживает Украину, но другим способом, без поставки оружия. Министр обороны напомнила, что Берлин предоставит нашей стране полный полевой госпиталь вместе с необходимой подготовкой, и все это будет софинансировано Германией на 5,3 миллиона евро.

Почему Германия не хочет предоставлять Украине оружие

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что поставки оружия могут перевернуть военный баланс.

Самое мощное оружие для союзников по НАТО, стран-членов ЕС и G7, чтобы дать понять (России – 24 канал), что каждая новая агрессия будет иметь массовые последствия,

– сказала Бербок.

Канцлер Германии Олаф Шольц также поддерживает мнение, что Берлин не будет поставлять летальное оружие в зоны конфликта.

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