Внутренние проблемы и фантомные боли: эксперт рассказал, почему немцы не дают Украине технику

Германия провалила голосование по предоставлению Украине бронетехники. Это связано с внутренними проблемами и присутствием российских агентов в стране.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких. Ранее сообщалось о том, что известно об Алексее Макееве, которого Зеленский назначил послом Украины в Германии.

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Фантомные боли прошлого

Гладких рассказал, что провалившееся решение немедленно поставлять танки Украине в Германии связано с фантомными болями прошлого. По крайней мере, ими прикрывается политическое руководство. При этом Шольц заявлял, что успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине произошло благодаря немецкому вооружению.

Это реально выглядит каким-то откровенным кощунством,

– отметил политолог.

Внутренние проблемы Германии

Он продолжил, что следует понимать и внутренние проблемы Германии. Она долгое время зависела от россии, от ее энергоресурсов. Кроме того, в восточной Германии, которая была ГДР, осталось много российских агентов, также влияющих на политикум в государстве.

"Как в россии есть люди, ностальгирующие по "совку", так и в Германии есть люди, ностальгирующие по ГДР", – отметил Гладких.

Политолог добавил, что в Германии сохранились и российские агентурные сети. Это не значит, что Германия полностью подконтрольна россии, и россияне делают то, что вздумается, однако определенное влияние все же есть.

Германия считает, что помогать могут другие

По словам Гладких, Германия заняла позицию, мол, помогать Украине могут другие страны. Кроме того, у немцев есть свое континентальное мышление. В частности, определенные антиамериканские настроения, желание быть постоянным членом Совбеза ООН. Да и экономически Германия гораздо более мощная, чем в военном плане.

Нельзя объяснить позицию германцев одним фактором. То есть заангажированностью или пророссийской позицией. Хотя и это, скорее всего, тоже есть,

– подчеркнул политолог.

Он также сказал, что, впрочем, мы должны быть благодарны Германии и за помощь, которую она оказывает. За публичную, политическую, дипломатическую и финансовую поддержку.

"Правда, мы хотели бы получить больше, и они могли предоставить больше", – подытожил политолог.

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