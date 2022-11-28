В Берлине намекнули, что не хотят передавать Украине системы Patriot вместо Польши

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводове. Они считают, что эта противовоздушная оборона должна быть на территории НАТО.

Об этом на брифинге 28 ноября сказал представитель минобороны Арно Коллац. Он считает, что Германия выполняет обязательство перед партнерами.

Кстати Эффективность Patriot будет значительно выше, если их разместить в Украине, – евродепутат

"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы оставались в системе НАТО", – отметил Коллац.

Предложение до сих пор действует

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт уже заявляла, что системы Patriot является интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО. Следовательно, Коллац подчеркнул – предоставив их Польше, Германия вносит вклад в систему ПВО Альянса.

Он отметил, что Германия хочет помочь союзнику в НАТО защитить воздушное пространство. Сделать это предлагают системами Patriot и усиленным воздушным патрулированием.

Оба предложения остаются в силе, – сказал Коллац.

Обратите внимание – падение ракет в Польше: смотрите видео

Польша предлагает передать Patriot Украине: что известно