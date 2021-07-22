Германия обязалась возобновить переговоры по войне на Донбассе

Германия взяла на себя обязательство помочь с урегулированием войны на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2". Также страна пообещала возобновить переговоры в нормандском формате.

В документе, который подписали лидеры США и Германии, говорится о том, что Россия должна ответить за агрессию против Украины из-за санкций и других средств.

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О чем говорится в соглашении США и Германии

В соглашении указано, что стороны поддерживают государственный суверенитет, территориальную целостность Украины и ее европейский путь. Также идет речь о том, что Россия должна ответить за агрессию из-за санкций и других мер. Согласно этому соглашению, Германия восстановит нормандский формат.

США пообещали поддержать усилия Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины по нормандскому формату. Германия будет активизировать свои усилия, чтобы обеспечить реализацию минских соглашений,

– говорится в документе.

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