Германия обязалась возобновить переговоры по войне на Донбассе
Источник:МИД Германии
Германия взяла на себя обязательство помочь с урегулированием войны на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2". Также страна пообещала возобновить переговоры в нормандском формате.
В документе, который подписали лидеры США и Германии, говорится о том, что Россия должна ответить за агрессию против Украины из-за санкций и других средств.
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О чем говорится в соглашении США и Германии
В соглашении указано, что стороны поддерживают государственный суверенитет, территориальную целостность Украины и ее европейский путь. Также идет речь о том, что Россия должна ответить за агрессию из-за санкций и других мер. Согласно этому соглашению, Германия восстановит нормандский формат.
США пообещали поддержать усилия Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины по нормандскому формату. Германия будет активизировать свои усилия, чтобы обеспечить реализацию минских соглашений,
– говорится в документе.
Последние новости о строительстве "Северного потока-2"
- В июне 2021 года появилась новость о том, что США и Германия готовят соглашение по вопросам по строительству "Северного потока-2". Украине пообещали компенсацию за транзитные потери.
- Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Берлине, канцлер Ангела Меркель заверила, что Украина останется транзитной страной для газа.
- Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все транзитные обязательства перед Украиной, предусмотренные соглашением, которое действует до 2024 года.
- После встречи с Зеленским Меркель поехала в Вашингтон для достижения договоренностей с президентом США Джо Байденом по строительству газопровода. Президент Украины призвал Берлин и Вашингтон "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы".
- 21 июля 2021 года представители США и Германии подтвердили, что стороны заключили соглашение по "Северному потоку-2".
- В этот же день Верховная Рада Украины опубликовала заявление-обращение к США и ЕС с просьбой противодействовать запуску газопровода.
- После этого МИД Украины и Польши сделали совместное заявление, в котором говорится о том, что страны, вместе с союзниками, будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2".