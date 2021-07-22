Германия обязалась возобновить переговоры по войне на Донбассе

22 июля 2021 , 11:28
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Источник:

МИД Германии

Германия взяла на себя обязательство помочь с урегулированием войны на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2". Также страна пообещала возобновить переговоры в нормандском формате.

В документе, который подписали лидеры США и Германии, говорится о том, что Россия должна ответить за агрессию против Украины из-за санкций и других средств.

Интересно Будапештский меморандум № 2 не является привлекательным, –  Витренко о соглашении Германии и США

О чем говорится в соглашении США и Германии

В соглашении указано, что стороны поддерживают государственный суверенитет, территориальную целостность Украины и ее европейский путь. Также идет речь о том, что Россия должна ответить за агрессию из-за санкций и других мер. Согласно этому соглашению, Германия восстановит нормандский формат.

США пообещали поддержать усилия Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины по нормандскому формату. Германия будет активизировать свои усилия, чтобы обеспечить реализацию минских соглашений,
 –  говорится в документе.

Последние новости о строительстве "Северного потока-2"

  • В июне 2021 года появилась новость о том, что США и Германия готовят соглашение по вопросам по строительству "Северного потока-2". Украине пообещали компенсацию за транзитные потери.
  • Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Берлине, канцлер Ангела Меркель заверила, что Украина останется транзитной страной для газа.
  • Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все транзитные обязательства перед Украиной, предусмотренные соглашением, которое действует до 2024 года.
  • После встречи с Зеленским Меркель поехала в Вашингтон для достижения договоренностей с президентом США Джо Байденом по строительству газопровода. Президент Украины призвал Берлин и Вашингтон "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы".
  • 21 июля 2021 года представители США и Германии подтвердили, что стороны заключили соглашение по "Северному потоку-2".
  • В этот же день Верховная Рада Украины опубликовала заявление-обращение к США и ЕС с просьбой противодействовать запуску газопровода.
  • После этого МИД Украины и Польши сделали совместное заявление, в котором говорится о том, что страны, вместе с союзниками, будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2".
Автор: Іван Магуряк