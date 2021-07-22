У документі, який підписали лідери США та Німеччини, йдеться про те, що Росія повинна відповісти за агресію проти України через санкції та інші засоби.
Цікаво Будапештський меморандум № 2 не є привабливим, – Вітренко про угоду Німеччини й США
Про що йдеться в угоді США та Німеччини
В угоді вказано, що сторони підтримують державний суверенітет, територіальну цілісність України та її європейський шлях. Також йде мова про те, що Росія мусить відповісти за агресію через санкції та інші заходи. Згідно з цією угодою, Німеччина відновить нормандський формат.
США пообіцяли підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо досягнення миру на сході України за нормандським форматом. Німеччина активізуватиме свої зусилля, щоб забезпечити реалізацію мінських угод,
– ідеться у документі.
Останні новини про будівництво "Північного потоку-2"
- У червні 2021 року з'явилася новина про те, що США та Німеччина готують угоду щодо питань по будівництву "Північного потоку-2". Україні пообіцяли компенсацію за транзитні втрати.
- Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Берліні, канцлерка Ангела Меркель запевнила, що Україна залишиться транзитною країною для газу.
- Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія виконає усі транзитні зобов'язання перед Україною, передбачені угодою, яка діє до 2024 року.
- Після зустрічі з Зеленським Меркель поїхала у Вашингтон для досягнення домовленостей із президентом США Джо Байденом щодо будівництва газопроводу. Президент України закликав Берлін та Вашингтон "не обмінювати цінності та безпеку на економічні інтереси".
- 21 липня 2021 року представники США та Німеччини підтвердили, що сторони уклали угоду щодо "Північного потоку-2".
- Цього ж дня Верховна Рада України опублікувала заяву-звернення до США та ЄС із проханням протидіяти запуску газопроводу.
- Після цього МЗС України та Польщі зробили спільну заяву, у якій ідеться про те, що країни, разом із союзниками будуть спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2".