У документі, який підписали лідери США та Німеччини, йдеться про те, що Росія повинна відповісти за агресію проти України через санкції та інші засоби.

Цікаво Будапештський меморандум № 2 не є привабливим, – Вітренко про угоду Німеччини й США

Про що йдеться в угоді США та Німеччини

В угоді вказано, що сторони підтримують державний суверенітет, територіальну цілісність України та її європейський шлях. Також йде мова про те, що Росія мусить відповісти за агресію через санкції та інші заходи. Згідно з цією угодою, Німеччина відновить нормандський формат.

США пообіцяли підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо досягнення миру на сході України за нормандським форматом. Німеччина активізуватиме свої зусилля, щоб забезпечити реалізацію мінських угод,

– ідеться у документі.

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