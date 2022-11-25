Украина еще может получить ПВО Patriot, которые предназначены для Польши: что решили в Германии

Украина все еще может получить ЗРК Patriot, который Германия планирует передать Польше после падения ракет 15 ноября. Ранее в Берлине категорически отказались от идеи предоставить Украине эти системы ПВО.

Об этом заявила официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн. Она сообщила, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши о передаче Украине систем Patriot.

К теме В ВСУ отреагировали на призывы Польши передать системы Patriot Украине вместо них

Германия следит за обсуждением в Польше

Мы обсуждаем с нашими союзниками, как отреагировать на предложение Польши,

– сказал Гоффманн.

Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".

Гоффман подчеркнула, что Германия не хочет "спекулировать", изменит ли Польша свое мнение, приняв поддержку Берлина.

Дуда поддержал размещение Patriot в Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия сама решает, где размещать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает Reuters.

В то же время Дуда считает, что с военной точки зрения ЗРК Patriot лучше разместить все же в Украине.

С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной,

– сказал лидер Польши.

Что думают в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вероятную передачу Украине ЗРК Patriot, сказал, что соответствующие решения должны приниматься на уровне национального правительства.

Он одобрительно оценил инициативу Германии усилить ПВО Польши. Столтенберг анонсировал, что на следующей неделе на встрече глав стран МИД НАТО будет убеждать союзников увеличить поддержку Украины и не только путем предоставления ПВО.

Что известно о решении Польши передать Украину Patriot

Германия решила предложить Польше системы противоракетной обороны Patriot после трагического случая в селе Пшеводов, где 15 ноября рухнула ракета.

Ракета упала вблизи границы с Украиной во время массированной атаки России. В результате погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сперва принял предложение Германии. В Минобороны Германии подтвердили, что в ближайшее время предоставят Польше комплексы Patriot.

Министр обороны Польши попросил, чтобы Германия отдала системы Patriot Украине. Однако в Германии сообщили, что Украина не получит эти системы ПВО, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО.

К теме – получит ли Украина мощные системы Patriot: смотрите видео