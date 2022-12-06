Германия отказалась передавать Украине системы Patriot: Варшава разочарована

С конца ноября ведутся дискуссии о том, предоставлять ли Украине на вооружение ЗРК Patriot. Однако 6 декабря Германия отказалась их предоставлять Украине.

О таком отказе сообщил в своем твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что услышал его во время разговора с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт.

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Германия не хочет передавать системы Украине

По словам министра обороны Польши, он разочарован такой позицией Германии. Ведь размещение Patriot в западных регионах Украины повысило бы безопасность не только поляков, но и украинцев.

Также Мариуш Блащак анонсировал совместные мероприятия с Германией по размещению этих пусковых установок на территории Польши, а также их подключение к системе командования.

Как системы Patriot могли бы закрыть украинское небо

ЗРК Patriot – это большая "семья", которая постоянно расширяется, обновляется и модернизируется. Patriot – самое лучшее и, пожалуй, самое известное средство ПВО в мире. Он способен перехватывать цели на большом расстоянии. К примеру, только 4 комплекса могут прикрывать большой город.

Также этот ЗРК имеет очень чувствительные радары, которые способны эффективно обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших. Более того, последние разработки способны перехватывать даже баллистические ракеты, что очень актуально для Украины.

При этом Patriot является многовекторным, то есть может одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей, а также непрерывно сопровождать 8 из них, а также выпускать и наводить на каждую из 8 целей до 3 ракет.

Однако стоит отметить, что Patriot является сложной системой. Она требует длительного обучения с ней, координации со спутником и сложного процесса интеграции в систему эшелонированной ПВО.

Дискуссии вокруг Patriot: коротко