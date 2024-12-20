Германия усиливает украинскую ПВО: передали Украине шестую систему IRIS-T

Союзники поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, Германия передала нашему государству шестую систему ПВО IRIS-T.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 20 декабря его государство отправило в Украину шестой комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг политика.

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Германия поддерживает Украину

Олаф Шольц рассказал детали передачи комплекса противовоздушной обороны.

Сейчас поставляется еще одна система IRIS-T, я думаю, сегодня, а также Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы восстановили,

– подчеркнул канцлер.

В то же время он не уточнил о каком именно комплексе идет речь – SLS или SLM.

В то же время позиция Шольца относительно дальнобойных ракет остается неизменной. Он не хочет передавать их Украине. Кроме этого, он считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержит его в этом решении, ведь он недавно осудил разрешение бить по территории России американскими ракетами, который получила Украина.