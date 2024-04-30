Будет уничтожать и "Шахеды", и крылатые ракеты: на что способна ПВО Skynex, которую получила Украина

Германия объявила о передаче очередного пакета военной помощи для Украины, в частности, в нем был комплекс Skynex с боеприпасами.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, на что способна ПВО, которую разработала немецкая компания Rheinmetall.

Интересно Тактика Первой мировой: как старенькие самолеты Як-52 могут сэкономить Украине ценные ракеты ПВО

Какие преимущества Skynex

Военный эксперт отметил, что Skynex – это зенитно-артиллерийская система, предназначена для сбивания крылатых ракет и "Шахедов" на малых дистанциях. В общем ПВО может достать почти до любой цели в радиусе 3 – 4 километров в темпе 1000 выстрелов в минуту.

Важно также и то, что сбивание вражеских объектов будет происходить достаточно дешево. Поскольку запрограммированный боеприпас срывается перед движущейся целью, накрывает ее "коконом" и выводит из строя. Если вражеский объект не удастся уничтожить, то посечения он получит серьезные и не сможет выполнять боевую задачу.

Очень дешевый механизм, который практически защищает от любой воздушной цели. От баллистики, конечно, не защитит. Она не успевает по ней сработать,

– сказал Роман Свитан.

Кроме технических характеристик, сам факт передачи еще одной батареи Skynex означает, что от угрозы российских дозвуковых крылатых ракет и "Шахедов" можно защитить еще какой-то важный участок нашей территории, или прикрыть важный объект критической инфраструктуры.

до четырех пушек Мк-3;

радары X-TAR3D или MSU;

система управления и контроля.

дальность обнаружения цели – 30 – 50 километров.

эффективная дальность уничтожения цели – 4 километра.

скорострельность – 1 000 выстрелов в минуту.

стоимость комплекса Skynex – 90,5 миллионов долларов.

В комплекс входят:Система была представлена в 2021 году и имеет:

Как пишут аналитики Defense Express, есть один специфический нюанс: если исходить из данных в открытом доступе, то правительство Германии заказывало поставки для Украины всего двух систем Skynex, упомянутая выше батарея из нового пакета военной помощи получается как раз была второй, а нам таких "шахедобиек" надо как можно больше.

Военная помощь для Украины