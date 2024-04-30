Будет уничтожать и "Шахеды", и крылатые ракеты: на что способна ПВО Skynex, которую получила Украина

30 апреля 2024, 17:33
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Германия объявила о передаче очередного пакета военной помощи для Украины, в частности, в нем был комплекс Skynex с боеприпасами.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, на что способна ПВО, которую разработала немецкая компания Rheinmetall.

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Какие преимущества Skynex

Военный эксперт отметил, что Skynex – это зенитно-артиллерийская система, предназначена для сбивания крылатых ракет и "Шахедов" на малых дистанциях. В общем ПВО может достать почти до любой цели в радиусе 3 – 4 километров в темпе 1000 выстрелов в минуту.

Важно также и то, что сбивание вражеских объектов будет происходить достаточно дешево. Поскольку запрограммированный боеприпас срывается перед движущейся целью, накрывает ее "коконом" и выводит из строя. Если вражеский объект не удастся уничтожить, то посечения он получит серьезные и не сможет выполнять боевую задачу.

Очень дешевый механизм, который практически защищает от любой воздушной цели. От баллистики, конечно, не защитит. Она не успевает по ней сработать,
– сказал Роман Свитан.

Кроме технических характеристик, сам факт передачи еще одной батареи Skynex означает, что от угрозы российских дозвуковых крылатых ракет и "Шахедов" можно защитить еще какой-то важный участок нашей территории, или прикрыть важный объект критической инфраструктуры.

В комплекс входят:
  • до четырех пушек Мк-3;
  • радары X-TAR3D или MSU;
  • система управления и контроля.
Система была представлена в 2021 году и имеет:
  • дальность обнаружения цели – 30 – 50 километров.
  • эффективная дальность уничтожения цели – 4 километра.
  • скорострельность – 1 000 выстрелов в минуту.
  • стоимость комплекса Skynex – 90,5 миллионов долларов.

Как пишут аналитики Defense Express, есть один специфический нюанс: если исходить из данных в открытом доступе, то правительство Германии заказывало поставки для Украины всего двух систем Skynex, упомянутая выше батарея из нового пакета военной помощи получается как раз была второй, а нам таких "шахедобиек" надо как можно больше.

Военная помощь для Украины

  • Правительство Германии 29 апреля объявило, что передало Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы для зенитных установок Gepard, что будет способствовать усилению украинской ПВО. Также патроны, мины, гранатометы, маскировочные сетки, дождевики и другое оборудование.
  • Испания передает Украине очередную партию военной помощи, которая состоит из медикаментов, аптечек, боеприпасов 120 миллиметров и 155 миллиметров и ракет к ЗРК Patriot. Кроме того, испанская помощь, которая запланирована на следующие два месяца, включает легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины, боевые машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы.
  • США также одобрили пакет военной помощи, к нему будут принадлежать критически важные средства перехвата, больше беспилотников, дополнительные боеприпасы к ЗРК Патриот, систем NASAMS и HIMARS, аппаратуру и системы для противодействия дронам, многоцелевые и противоартиллерийские радары и другое оружие.

Автор: Анжеліка Галесевич