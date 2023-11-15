Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, для Украины подходит любая модификация Leopard.
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Значение Leopard для ВСУ
Роман Свитан отметил, что украинские танкисты активно используют Leopard на поле боя. Эти танки обладают множеством преимуществ. В частности, их точность важна в режиме огневой поддержки пехоты.
Это точно скальпельная работа должна быть у танкистов. Leopard позволяют нашим танкистам выполнять снайперские выстрелы, поддерживать пехоту, прикрывать жизнь наших воинов, которые идут в атаку,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
Свитан о танках Leopard для ВСУ: смотрите видео
Военная помощь Украине: последние новости
- Европейский Союз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Несмотря на разные мнения, что ЕС не сможет выполнить поставленную задачу вовремя, в Еврокомиссии уверяют, что план выполнят.
- Недавно Украина получила пусковые установки для ЗРК NASAMS от Литвы. Отмечается, что пусковые установки NASAMS, приобретенные Литвой, будут интегрированы в подразделения управления огнем ВСУ. Таким образом они дополнят и расширят оперативные возможности систем NASAMS, которые передали Норвегия и США.
- Литва также передала Украине транспортные средства, необходимые экипажам ЗРК, и дополнительное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.
- Несколько дней назад спикер Воздушных Сил Юрий Игнат анонсировал, что Германия предоставит Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. Сейчас Силы обороны имеют на вооружении 2 дивизиона.