Германия анонсировала очередную военную помощь для Украины: получат ВСУ

Германия передаст Украине 14 эстонских военных дронов. Часть из них будет передана до конца 2022 года.

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала с эстонским разработчиком Milrem Robotics контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных машин THeMIS. Военную помощь для наших военных профинансирует министерство обороны Германии.

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Германия передаст Украине 14 военных дронов

Отмечают, что 7 дронов TheMIS будут поставлены в Украину до конца 2022 года, а остальные – во втором квартале следующего. Первая партия будет предназначена для эвакуации раненых с поля боя, вторая же будет переоборудована для разминирования.

THeMIS – это многоцелевой беспилотный наземный транспорт с открытой архитектурой, позволяющий переоборудовать его для выполнения различных функций – транспортировки, ведения боевых действий, обезвреживания боеприпасов или поддержка разведывательных операций.

THeMIS уже используется в 16 странах, в том числе 8 членов Североатлантического Альянса: Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Великобритания, США и Франция.

В Milrem Robotics напомнили, что в начале года уже передали украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых.

Военная помощь для Украины

Министр обороны Алексей Резников сообщил 29 ноября, что Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему залпового огня LRU. Она уже прибыла в нашу страну.

Он отметил, что эта реактивная система залпового огня LRU поможет нашим военным сдерживать и обезвреживать врага.

29 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Он отметил, что Украина получила помощь на основании соглашения с Германией. Он выразил благодарность немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.

Швеция также поддерживает Украину экономически, политически и в военном плане. Последний пакет помощи поможет пережить зиму и защититься от ракетных ударов России.

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