Германия переносит консульство из Днепра во Львов и уменьшает количество миссии в Киеве
Источник:твиттер МИД Германии
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что переносят консульство из Днепра во Львов. Также ведомство запланировало уменьшить количество миссии в Киеве.
Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. Это случилось 12 февраля.
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Германия переносит консульство во Львов
Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, однако сократим дислоцированный там дипломатический персонал,
– заявила Бербок.
Политик добавила, что генеральное консульство из Днепра переместят во Львов. Кстати, в Днепре оно размещалось с 2014 года. Перед этим было в Донецке.
Кроме того, немецкий министр заявила, что МИД просит немцев "рассмотреть возможность выезда из страны". В частности в советах относительно безопасного пребывания в Украине говорится:
- "напряжение между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти, при этом наблюдается масштаб на присутствие и маневры российских войск рядом с украинской границей;
- нельзя исключать возможность военного конфликта;
- если вы находитесь в Украине, взвесьте, насколько это обязательно;
- если нет – лучше покинуть страну в ближайшее время".