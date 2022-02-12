Германия переносит консульство из Днепра во Львов и уменьшает количество миссии в Киеве

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что переносят консульство из Днепра во Львов. Также ведомство запланировало уменьшить количество миссии в Киеве.

Соответствующее заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. Это случилось 12 февраля.

К теме Германия тоже призвала своих граждан уезжать из Украины

Германия переносит консульство во Львов

Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, однако сократим дислоцированный там дипломатический персонал,

– заявила Бербок.

Политик добавила, что генеральное консульство из Днепра переместят во Львов. Кстати, в Днепре оно размещалось с 2014 года. Перед этим было в Донецке.

Кроме того, немецкий министр заявила, что МИД просит немцев "рассмотреть возможность выезда из страны". В частности в советах относительно безопасного пребывания в Украине говорится: