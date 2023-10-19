Поставок ракет Taurus Украине пока не будет, – посол объяснил позицию Германии

Германия пока не будет поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus. Однако Берлин готовит для Киева новую помощь.

Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер. По его словам, украинская сторона была проинформирована об этом решении.

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Поставок ракет Taurus Украине пока не будет

Егер заявил, что пока не будет поставок ракет Taurus Украине.

По-моему, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И сейчас это все, что я могу сказать публично по этому поводу,

– заметил дипломат.

По его словам, одновременно с недавним решением о Taurus появилась и информация о подготовке Берлином пакета помощи для Украины на миллиард евро.

"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США – является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", – подчеркнул посол.

Он добавил, что недавно Германия объявила, что предоставит Киеву еще один комплекс Patriot. Речь идет о целой системе, в которую входят командный пункт, радар, несколько пусковых установок и ракеты.

"Итак, мы продолжаем вас поддерживать, и то вооружение, которое мы поставляем, имеет реальную важность", – подытожил Егер.

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