IRIS-T, HIMARS и бронетехника: Германия передала новую партию военной помощи Украине
Источник:Правительство Германии
Правительство Германии официально отчиталось о передаче новой военной помощи Украине. Эта партия получилась довольно разноплановой и включает все необходимое для фронта: от боеприпасов и спасательных лодок, до артиллерии и средств ПВО.
Правительство Германии объявило о поддержке Украины оборудованием и вооружением, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленности.
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Новый пакет помощи от Германии
В Германии отметили, что военная помощь предоставляется Украине двумя различными способами. С одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности. С другой стороны, есть поставки со складов федеральных вооруженных сил.
В целом Германия предоставила или обязалась предоставить на последующие годы военной помощи на сумму примерно 28 миллиардов евро. Сейчас на военную помощь Украине было потрачено примерно 5 миллиардов евро за 2023 год и примерно 1,6 миллиарда евро за 2022 год. Дополнительные примерно 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025 – 2028 годах.
Что вошло в новый пакет от немцев
Боевые бронированные машины
- 20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями;
- 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
- боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1;
- боеприпасы для БМП MARDER.
ПВО
- 1 система ПВО IRIS-T SLM;
- 1 система ПВО IRIS-T SLS
Артиллерия
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS
- 21 000 снарядов калибра 155 мм
- 1 000 снарядов калибра 155 мм (дымовых/осветительных).
Инженерная техника и средства
- 2 танка-мостоукладчика BEAVER с запчастями
- 2 инженерных бронированных машин DACHS с запчастями
- бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями
- 4 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями
- материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов
Кроме того, в пакет вошли БПЛА и РЭБ, защитные и спецсредства, транспортные средства, тысячи единиц стрелкового оружия, запчасти, медикаменты и медицинское оборудование и многое другое.
Как Германия усиливает обороноспособность Украины
- В Берлине на Конференции по восстановлению Украины канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы. Канцлер заявил, что в ближайшие "недели и дни" начнется поставка в Украину новых средств ПВО. Среди прочего, будет и одна система ЗРК Patriot. Также, по его словам, запланирована передача ракет и боеприпасов.
- Впоследствии перед началом встреч министров обороны стран НАТО и коалиции "Рамштайн" в Брюсселе 13 июня министр обороны Германии заявил о передаче Украине новой партии средств ПВО. Он отметил, что немцы отдадут четверть комплексов Patriot из своих запасов.
- 24 мая Германия тоже передавала большой пакет помощи, в который входили танки, инженерные машины, боеприпасы и другое оборудование.