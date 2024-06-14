IRIS-T, HIMARS и бронетехника: Германия передала новую партию военной помощи Украине

Правительство Германии официально отчиталось о передаче новой военной помощи Украине. Эта партия получилась довольно разноплановой и включает все необходимое для фронта: от боеприпасов и спасательных лодок, до артиллерии и средств ПВО.

Правительство Германии объявило о поддержке Украины оборудованием и вооружением, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленности.

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Новый пакет помощи от Германии

В Германии отметили, что военная помощь предоставляется Украине двумя различными способами. С одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности. С другой стороны, есть поставки со складов федеральных вооруженных сил.

В целом Германия предоставила или обязалась предоставить на последующие годы военной помощи на сумму примерно 28 миллиардов евро. Сейчас на военную помощь Украине было потрачено примерно 5 миллиардов евро за 2023 год и примерно 1,6 миллиарда евро за 2022 год. Дополнительные примерно 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025 – 2028 годах.

Что вошло в новый пакет от немцев

Боевые бронированные машины

20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями;

10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);

боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1;

боеприпасы для БМП MARDER.

ПВО

1 система ПВО IRIS-T SLM;

1 система ПВО IRIS-T SLS

Артиллерия

3 реактивные системы залпового огня HIMARS

21 000 снарядов калибра 155 мм

1 000 снарядов калибра 155 мм (дымовых/осветительных).

Инженерная техника и средства

2 танка-мостоукладчика BEAVER с запчастями

2 инженерных бронированных машин DACHS с запчастями

бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями

4 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов

Кроме того, в пакет вошли БПЛА и РЭБ, защитные и спецсредства, транспортные средства, тысячи единиц стрелкового оружия, запчасти, медикаменты и медицинское оборудование и многое другое.

Как Германия усиливает обороноспособность Украины