Германия передала Украине еще один ЗРК Patriot: вошедший в новый пакет военной помощи
Источник:Bundesregierung
Германия 14 декабря передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.
На сайте немецкого правительства отмечается, что помимо самого зенитно-ракетного комплекса передадут и ракеты к нему. Это уже вторая система Patriot, которую Германия поставила Украине.
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Что получит Украина
- 9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 7 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;
- 3 беспилотные машины для разминирования;
- 14 систем обнаружения дронов;
- 8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- 4 прицепа для тягачей 8x8 HX81;
- 8 тягачей Zetros;
- более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.
Больше о помощи от Германии
Первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Недавно, в ноябре, правительство страны сообщило, что Украине передадут еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot.
2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.
Всего в Украине на боевом дежурстве две установки Patriot.