Германия предоставит Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder

Президент Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом. Как оказалось, Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.

Байден и Шольц подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Таким образом, они показали непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом агрессии России.

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Германия предоставит вооружение Украине

Байден и Шольц выразили совместную решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Для этого США намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия – БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.

К тому же в конце декабря США объявили о передаче Украине батареи зенитных ракет Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке нашей стране дополнительной батареи ПВО Patriot.

Кроме того, Байден и Шольц выразили благодарность за военную поддержку, которую другие члены Альянса и партнеры оказывают Украине.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и Шольца за решение усилить украинскую оборону. Он назвал это веским решением.

Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра (6 января – 24 Канал) – после моего разговора с господином канцлером,

– сказал украинский лидер.

Другая помощь Украине от Германии

Недавно Германия передала Украине ракеты, пулеметы, генераторы, запчасти к самолетам и многие другие полезные вещи.

Также Германия отправила в Украину крупную партию военной помощи. Среди того, что уже пришло – беспилотники, антидронное оборудование и ракетные системы.

Напомним, что в канун Нового года президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку канцлера Германии. Наш лидер опубликовал текст с благодарностью.

По словам Зеленского, в немецкой политике произошел "переломный момент". После этого помощь Украине значительно увеличилась.

Кстати, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что в Украину было доставлено больше самоходных гаубиц – речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено 6 – 7 САУ Gepard.

А в Бундестаге снова обратились к немецкому канцлеру Олафу Шольцу касательно военной помощи Украине. Там подчеркнули, что "теперь мяч на стороне Берлина".

Более четверти оружия и военного снаряжения Германия с начала 2022 года отправила в Украину. Общая стоимость вооружения для нашего государства составляет 2,24 миллиарда евро.