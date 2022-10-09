Германия передаст Украине зимнюю форму и оборудование на 11 миллионов евро, – СМИ

Немецкое правительство подготовило очередной пакет военной помощи Украине в размере 11 миллионов евро. Германии поможет украинской армии подготовиться к зиме.

Пакет помощи от Германии включает в себя 100 тысяч единиц зимней формы. Также Украина получит от Германии 100 командных палаток с отоплением.

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Украинская армия готовится к зиме

Кроме того, как пишут немецкие СМИ, пакет помощи будет включать электрогенераторы, другое оборудование и комплексный сухой паек.

Отметим, что 5 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания обсуждалась подготовка нашей армии к зимнему периоду.

Министр обороны Алексей Резников информировал, что Вооруженные силы Украины обеспечены всем необходимым к зиме.

Минобороны еще летом начали делать заказы на зимнюю одежду. Так, в конце сентября Алексей Резников заявил, что Минобороны заключило договоры по изготовлению зимней формы с украинскими и иностранными предприятиями.

Следует отметить, что с зимней военной формой Украине помогут Дания, Литва и ряд других членов НАТО.

Украина получит мощную помощь от Германии

Германия пообещала передать Украине 100 танков советского производства, которые будут доставлены из Греции и Словакии по "круговой схеме".

Также ВСУ должны получить долгожданную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт 8 октября подтвердила, что Берлин передаст Киеву танки и ПВО.

Посол Германии Анка Фельдгузен информировала, что Украина гарантированно получит одну систему IRIS-T в 2022 году. Всего Германия должна передать Украине 4 системы IRIS-T.

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. Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.