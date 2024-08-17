Шольц приказал заморозить помощь Украине, – FAZ

По сообщению СМИ, канцлер Германии дал распоряжение заморозить любую дополнительную помощь Украине. Таким образом Берлин решил "экономить".

Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер попросил министра обороны Бориса Писториуса прекратить выплаты Украине, потому что для этого якобы нет денег.

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Берлин приостанавливает помощь Киеву

Федеральное правительство Германии больше не будет предоставлять Украине финансовую и военную помощь. В то же время следует отметить, что помощь, которая была заявлена ранее, будет выплачена, а соответствующие материалы и вооружение будут поставлены.

Впрочем, новые суммы и пакеты Киеву больше не будут выделять. Новые заявки от Минобороны Минфин больше не будет согласовывать по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Напомним, что Германия в течение 2024 запланировала в бюджете расходы на помощь Украине в размере около восьми миллиардов евро. Запланированный максимальный лимит на 2025 год составляет четыре миллиарда евро, что вдвое меньше, чем в 2024 году. Споры относительно объемов помощи на 2025 год еще продолжаются.

Reuters еще в июле писал о планах Германии сократить военную помощь Украине на 2025 год, поскольку немецкий ВПК не успевает пополнять собственные запасы.

Также "замораживание" поддержки связано с дефицитом бюджета Германии. В 2028 году в регулярном бюджете ожидается дефицит 39 миллиардов евро, а для достижения целей НАТО без спецфонда нужно 28 миллиардов евро, сообщили источники в министерстве финансов. По их данным, в 2026 и 2027 годах будет дефицит финансирования в размере 13 миллиардов евро.

В Берлине на запрос СМИ заявили, что планируют сосредоточиться на совместной работе со странами "Большой семерки" и ЕС, чтобы открыть для Украины краткосрочный инструмент финансирования стоимостью 50 миллиардов долларов с использованием замороженных российских активов.