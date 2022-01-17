Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, – Бербок

Глава МИД Германии заявила, что страна делает все для перезапуска нормандского формата. Бербок заверила, что страна поддерживает суверенитет Украины.

Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала на брифинге 17 января. Это произошло во время ее визита в Украину.

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Бербок заявила о поддержке в перезапуске нормандского формата

Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс,

– заверила глава МИД Германии.

Министр также сказала, что ситуация на Донбассе сейчас ухудшается.

Кстати, 17 января СМИ сообщили, что советники "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время. Речь идет даже о сроках в последующие несколько недель.

Последние новости о нормандском формате

В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались еще в декабре 2019 года. С этого времени Кремль блокирует переговоры. Сейчас разговоры продолжаются на уровне советников и министров.

7 января 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они вместе с Германией в течение следующих недель инициируют очередную встречу в нормандском формате. В частности, будут искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "нормандской четверки". Однако дату он тоже не назвал.

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