Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, – Бербок

17 января 2022 , 14:52
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брифинг МИД

Глава МИД Германии заявила, что страна делает все для перезапуска нормандского формата. Бербок заверила, что страна поддерживает суверенитет Украины.

Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала на брифинге 17 января. Это произошло во время ее визита в Украину.

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Бербок заявила о поддержке в перезапуске нормандского формата

Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс,
– заверила глава МИД Германии.

Министр также сказала, что ситуация на Донбассе сейчас ухудшается.

Кстати, 17 января СМИ сообщили, что советники "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время. Речь идет даже о сроках в последующие несколько недель.

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Автор: Діана Квасневська